◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２４日・バンテリンドーム）広島のスタメンが発表された。名原典彦外野手が「１番・右翼」で２戦連続のリードオフマンを務める。２１日に支配下選手登録された育成出身の４年目は前日２３日の同戦では２戦連続マルチ安打。初のヒーローインタビューを受けた。先発は岡本駿。今季３勝目を挙げ、今季初の３カード連続勝ち越しに導く。以下は広島のスタメン１（右）名原典彦２（二）菊池涼介３