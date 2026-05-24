◆報知新聞社後援男子プロゴルフツアーメジャー初戦日本プロ選手権センコーグループカップ最終日（２４日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）最終組が前半を終了した。細野勇策（三共グループ）が２つ伸ばし、通算１５アンダーでトップを守り後半に入った。勝俣陵（ロピア）と宋永漢（韓国）が１４アンダーの２位につけている。出利葉太一朗（フリー）と石坂友宏（都築電気）が１２アンダーで４位。藤本