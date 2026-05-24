◇大相撲夏場所千秋楽（２４日、東京・両国国技館）１４日目に伯乃富士（伊勢ケ浜）に不覚を取った霧島（音羽山）。調子が下降線なのが気になるが、対戦相手の宇良（木瀬）とは過去１０勝４敗と圧倒している。手の内も知り尽くしている相手。まわしを取って前に出たい。逆に若隆景（荒汐）はここにきて調子を上げてきている。特に１４日目の琴栄峰（佐渡ヶ嶽）との一番は圧巻。琴栄峰の左の張り差しという奇襲にも、ひるむこと