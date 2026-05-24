◆陸上関東学生対校選手権最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子１部４００メートル障害決勝は法大の菊田響生（２年）が４９秒４６の自己ベストで優勝。４月の日本学生個人選手権を制した東洋大の柳田聖人（きよと、４年）は４９秒６４で２位だった。最後までデットヒートを繰り広げ、柳田は「ラストに菊田くんが来ることは分かっていた。そこは落ちついて走れれば良いかなって思っていましたが、横に並ばれ