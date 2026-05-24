◆パ・リーグ西武―オリックス（２４日・ベルーナドーム）オリックス・宜保翔内野手が体調不良のため、ベンチ入りメンバーを外れた。試合前練習にも参加せず、回復に専念。宜保は未来沖縄高から１８年のドラフト５位で入団し、２３年には６２試合で打率２割７分９厘と自己最高の成績を記録した。育成契約を経て、４月２９日に支配下へ復帰。安定した内野守備を武器とし、今季は７試合に出場していた。