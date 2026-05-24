巨人に２４日、千葉・富里市の名産品「富里スイカ」が贈られた。東京ドームで行われた贈呈式に阿部監督が出席し、五十嵐博文市長とＪＡ富里市の根本実組合長から贈呈された。千葉出身の長嶋茂雄さんも愛した富里スイカ。富里市は海が多い千葉県内の中で内陸に位置し、昼と夜の温度差が大きいと言われている。これにより、スイカの糖度が上がり甘いスイカができるという。試食した阿部監督は「甘い！」、「すごいみずみずしい