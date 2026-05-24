第７９回カンヌ国際映画祭の授賞式が２３日夜（日本時間２４日未明）に行われ、濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）でダブル主演した岡本多緒とビルジニー・エフィラが女優賞を受賞。濱口監督や共演者が祝福のコメントを送った。２人の受賞を受け、濱口監督は「本当に素晴らしいです。このおふたりこその映画だと思います。原作の宮野真生子さんと磯野真穂さんの魂を引き継ぐような形で、おふたりが演