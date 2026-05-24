『名探偵コナン』／『はなまるな真実』場面カット（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996（C）ABC-A・東映アニメーション 1996年に放送開始し、ことしTVアニメ放送30周年となる『名探偵コナン』と、2004年から放送が開始されている日曜あさの人気アニメ《プリキュアシリーズ》第23弾『名探偵プリキュア！』。それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる２つのアニメで、垣根を越えた奇跡の名探偵コラボが実現。