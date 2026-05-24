ダンス＆ボーカルグループ・ＷＡＴＷＩＮＧの福澤希空（２２）が２４日、都内で初の写真集「希空ノゾミソラ」（主婦と生活社）の発売記念イベントを行った。報道陣の前に姿を見せると「１人で（取材を）受けるのは初めてなので緊張しています。普段だと、しゃべってくれるメンバーがたくさんいる」と照れ笑い。「この写真集は２２年間の自分が全てつまっている。ぜひ僕の人生の一部を楽しんでもらえたらうれしい」と呼びかけ