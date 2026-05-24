日本テレビ系「皇室日記」（毎月第4日曜午前6時）は24日の放送で、番組の初代キャスターを務め、今月2日に90歳で亡くなった久能靖さんをしのぶコーナーを放送した。久能さんは東大文学部を卒業後、日本テレビ入社。1972年のあさま山荘事件で強行突入の日に9時間の生中継を行ったほか、昭和天皇崩御に際して特別番組でキャスターを務めた。90年にフリーとなった後も、同局「午後は○○おもいッきりテレビ」内のニュースコーナーなど