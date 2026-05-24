[5.23 J1百年構想リーグ EAST第18節 柏 4-2 千葉 三協F柏]後半40分にDF高橋壱晟のミドルシュートで、ジェフユナイテッド千葉に3-2と1点差に詰め寄られた柏レイソル。その直後に、PAすぐ外でMF瀬川祐輔が倒され、左45度の位置でFKを獲得する。ボールの前に立ったのは、レフティのDF杉岡大暉だった。左足で放たれたシュートは、壁に入った千葉の選手に当たってコースが変わると、クロスバーを直撃。その跳ね返りをDF古賀太陽が頭で