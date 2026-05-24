アメリカのホワイトハウス近くで発砲事件があり、通行人1人が負傷しました。容疑者の男はシークレットサービスに撃たれ、死亡しました。ABCテレビの記者が投稿した動画では、ホワイトハウスの敷地内でも発砲音が聞こえ、記者らが身を隠す様子が確認できます。シークレットサービスによりますと、23日午後6時すぎ、首都ワシントンのホワイトハウス近くで男がカバンから銃を取り出し突然発砲しました。シークレットサービスと銃撃と