箕牧智之さん2024年にノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の代表委員箕牧智之さん（84）が、地方組織の一つである広島県原爆被害者団体協議会（県被団協）の理事長を退任する意向であることが24日、分かった。関係者が明らかにした。体調不良が理由。「被爆者運動のシンボル」とされる被団協の代表委員は当面続ける。県被団協理事長については30日の定期総会で退任が正式に決まる方針。後任には原爆