◇ナ・リーグドジャース11―3ブルワーズ（2026年5月23日ミルウォーキー）ドジャースはが23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に勝利。ブルワーズ戦の連敗を9で止めた。先発の佐々木朗希投手（24）は5回4安打3失点、4奪三振2四球と粘りの投球でメジャー移籍後初の連勝となる3勝目を手にした。試合後、取材に応じたデーブ・ロバーツ監督（53）は佐々木の投球内容を称賛した。初回に不安定さを見せた。先頭からの連