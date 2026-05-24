封鎖が解除された後に目撃されたシークレットサービスの要員＝23日/Brendan Smialowski/AFP/Getty Images（CNN）米ホワイトハウス付近で23日、検問所に接近してきた人物が大統領警護隊（シークレットサービス）の要員に向けて発砲する事件があり、シークレットサービスは容疑者を射殺した。シークレットサービスの報道官が初期調査をもとに明らかにしたところによれば、事件は米東部時間午後6時前に発生した。シークレットサービス