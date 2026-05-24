タレント上沼恵美子（71）が24日、高田純次（79）とMCを務める読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。好みによる夫婦のすれ違いについて語った。三浦友和、山口百恵さん夫妻が夫婦で一緒に「M−1グランプリ」を見ているという話題から、上沼は「大体、お笑いで『この人が好き』『ここで笑うところが一緒』って夫婦は少ない」ときっぱり。上沼が夫の真平氏と結婚して5年くらいの頃、漫才