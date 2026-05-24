●2026年は男性ブランコにとって「めっちゃ大事な年」「何かしらの形を持って終われる1年に」 今年結成15周年で、『M-1グランプリ』ラストイヤーを迎える男性ブランコ。平井まさあきは、芸人になる夢を抱えながら就職活動を経験し、浦井のりひろは「逃れたい一心」で芸人の道を選んだという。芸人になることを決めた経緯を改めて尋ねて返ってきた二人の言葉には、就職活動や将来に悩む人たちの心をふっと軽くしてくれる優しさがあ