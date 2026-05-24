●単独ライブ『ねんぽぽ』は「身近で親しみのあるような柔らかめ」のイメージ 「俳優さんはすごいなと思います」「普通にやらしてくれへんかな……ってときが結構あります(笑)」――。ドラマや舞台など俳優としての活動も増える男性ブランコの2人。浦井のりひろは“芸人のコント芝居”を求められる難しさを語った。一方、平井まさあきは「俳優さんはすごい」と率直な思いを明かす。コントと演技、それぞれの現場で感じている変化と