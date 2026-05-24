本木雅弘が主演を務める黒沢清監督最新作『黒牢城（こくろうじょう）』より、荒木村重（本木）の妻・千代保（吉高由里子）を捉えた場面写真＆メイキング写真が解禁。黒沢監督は、自身の希望で今回の役にキャスティングした吉高について「度胸があるというか、ブレない感じがとても心強かったですし、そんなところがまさに千代保にぴったりでした」と語っている。【写真】お茶目なポーズで現場を和ませる吉高由里子本作は、城と