なにわ男子・高橋恭平の新たな代表作が爆誕!?6月5日の全国公開を控え、SNSを中心に連日爆発的な期待の声が寄せられている映画『山口くんはワルくない』。公開に先駆けて大阪で行われた最速試写会でも、「最強ギャップ男子の山口くんにキュンキュンで、ずーっと口角あがってた」「山口くんメロすぎる（語彙力皆無）」などの声が絶えず、早くも高橋演じる主人公“山口くん”に沼る観客が続出している。【写真】美×美高橋恭平