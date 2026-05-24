◆報知新聞社後援男子プロゴルフツアーメジャー初戦日本プロ選手権センコーグループカップ最終日（２４日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）最年少メジャー４冠をかけ３打差６位から出た２５歳の蟬川泰果（アース製薬）は１番パー５で２罰打が科され、痛恨のダブルボギー発進となった。グリーン奥のラフからの３打目地点で、クラブをソールした際に球が動いた。その後、リプレースせずに打ったため。