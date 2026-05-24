◆パ・リーグ西武―オリックス（２４日・ベルーナドーム）オリックスのボブ・シーモア内野手が「７番・一塁」で２試合ぶりにスタメン復帰した。来日１年目の今季は３６試合で打率１割７分５厘と苦しみ、最近は７試合、２８打席連続で無安打。しかし本塁打を放った試合は３戦全勝で、助っ人砲のお目覚めに期待だ。太田の離脱後、宗、内藤と座った４番は中川。勝てば首位で交流戦を迎える。スタメンは以下の通り。１（中）渡