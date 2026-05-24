◆パ・リーグ西武―オリックス（２４日・ベルーナドーム）西武は２４日、首位攻防戦３戦目となるオリックス戦（ベルーナＤ）を戦う。首位・オリックスとは０・５ゲーム差の２位につけており、今試合に勝利すると１８年以来の首位での交流戦突入となる。打線は「５番・左翼」で林安可外野手が６試合ぶりにスタメンに復帰。西川愛也外野手がスタメンを外れた。先発は新外国人右腕・ワイナンス。来日初登板となった１７日・日