５月２４日の京都４Ｒ・３歳未勝利（芝２０００メートル＝１０頭立て）は、川田将雅騎手が乗った１番人気のスノースケープ（牝３歳、栗東・中内田充正厩舎、父フランケル）が、４角先頭から後続を突きはなし、デビュー２戦目で初勝利を挙げた。４馬身差の２着に２番人気のティタノマキア（北村友一騎手）が入り、さらに１馬身差の３着に５番人気のスフィダンテ（酒井学騎手）が続いた。勝ち時計は１分５９秒３（良）。勝ったス