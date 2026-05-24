可愛いパッケージが目を引く【ファミリーマート】のフラッペをチェック！ 手軽に味わえる新作が登場しており、クールダウンしつつ心もほっと和ませてくれそうです。今回は新作フラッペに加え、あわせてチェックしたい新作アイスもご紹介。暑さを吹き飛ばしたい時にぴったりなラインナップです。 表情が可愛いイラスト入りのパッケージ 数量限定で登場している「ラムネソーダフラッ