23日の楽天戦プロ野球、ロッテの井上広大外野手が23日、敵地での楽天戦に「7番・左翼」で先発出場。第1打席に3号を放つと、ファンから賛辞が相次いだ。3回の第1打席。井上は楽天先発・早川の外角速球を逆方向へ弾き返した。右越えの今季3号となった。この時点で今季の3安打が全て本塁打。試合を配信した「DAZN」の野球専門Xアカウントが、「風にも乗せた井上広大 自己最多タイ3号弾今季の3安打は全てホームラン」として