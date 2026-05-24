これは、知人のA子さんに聞いたお話です。無口で食が細かった2歳の息子さん。発育を心配していたA子さんでしたが、ある日キッチンからの物音をきっかけに大感動する出来事が起きて！？ 母の愛と息子の成長に思わず笑顔になるエピソードをご紹介します。 無口で少食な2歳の息子。心配ばかり募っていたあの頃 A子の長男は2歳の頃、とても大人しい性格でした。自分の意思をあまり表に出さず、泣いて主張することも少ない