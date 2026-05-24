◆陸上関東学生対校選手権最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子１部５０００メートル決勝が行われ、中大の岡田開成（３年）が１３分３１秒４３（記録は速報値）で優勝した。この種目の日本人優勝は２０２２年、２３年に連覇した順大の三浦龍司（現スバル）以来３年ぶり。「一番を目標にしていたので、勝てて良かった」と会心の笑みを見せた。残り１周で先頭に立ち、ラスト４００メートルを５６秒でカバーし