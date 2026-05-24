大災害時、家族それぞれがバラバラの場所にいる時の連絡方法をこれまでも紹介しています。今回は、「災害用伝言サービス(ダイヤル・伝言板)」を紹介します。これは通信事業者(電話会社)が行っているサービスで、大災害で被災地への通信が増加しつながりにくい状況になった時に提供される伝言板(音声、テキスト)です。毎月1日、15日などに体験利用が出来ます。いざと言う時に初めて使うと、スムーズに使えないか