敵地ブルワーズ戦米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦で先発登板。初回に3失点したものの、その後は立ち直って3勝目。デーブ・ロバーツ監督も高く評価した。佐々木は初回、適時打や自身の悪送球もあり、3点を失って35球を費やした。だが、ここからはブルワーズに得点を許さなかった。3回を3者凡退とすると、4回のドジャースの攻撃でパヘスの適時二塁打、T.ヘルナンデスの3ラン