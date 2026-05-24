タレントで女優の志田音々が２４日までに自身のＳＮＳを更新し、乗馬姿をアップした。インスタグラムで「お知らせいよいよ日曜放送となりますテレビ埼玉『キャンパスライフＴＶ−東京農業大学編−』５／２４（日）２０時〜２０時３０分」と書きだし、乗馬する姿をアップ。続けて「なんだかんだと３年目！ありがとうございますこの時期になるとキャンパスライフＴＶというのも染み付いてきましたね！？潜入調査してきまし