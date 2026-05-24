のどかな田んぼのあぜ道に亀たちが作り上げた、けもの道ならぬ「亀道（かめみち）」が話題だ。 【写真】亀たちが作る轍 けもの道ならぬ亀道 今Xで注目を集めているのは、徐福&暦&什造@ロニエの庭さん（@dqmss7）が投稿した亀たちの姿。 青々としたクローバーが生い茂る原っぱを割るように続く道と、そこを迷いなく進む亀たちの愛らしい行進が話題を呼び、投稿は1.5万いいねを集めた。亀道誕生の背景と亀た