TBSの野村彩也子アナウンサー(28)が23日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。 【写真】モデル、アイドルと言われても違和感全くなしのノースリショット 木漏れ日の下で薄手のカーディガンを肘まで下げて、ノースリーブのトップスをのぞかせながら、笑みを浮かべる写真を掲載。ポーズも決まっていて、アナウンサーというよりは、モデルのような雰囲気を醸し出