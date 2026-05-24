香川オリーブガイナーズ 四国アイランドリーグplusの香川オリーブガイナーズは、5月21日付で熊野輝光監督(68)が退任したと発表しました。新しい監督には、2026年から香川オリーブガイナーズの野手コーチを務めていた小川龍馬さん(34)が就任しました。 退任した熊野監督は香川県三木町出身。1984年にドラフト3位で阪急(現オリックス)に入団。1994年に現役引退後はオリック