1stは砂岩の「結晶化」を表現、2ndはカチガラスから着想J2サガン鳥栖は5月23日、8月から開幕する2026/27シーズンに向けて、新ユニフォームのデザインを発表した。1stユニフォームのコンセプトは「Inspired by Sand and Spray ― しなやかに、そして力強く」。クラブ名の由来である「砂岩（サガン）」が、小さな砂の粒から長い年月をかけて強固な岩へと変化するように、選手それぞれの力を結集して大きな挑戦へと立ち向かう姿勢