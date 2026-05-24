イスラエル軍に拘束された韓国人活動家2人が釈放され帰国した。李在明（イ・ジェミョン）大統領が「度が過ぎたにしてもあまりに行き過ぎだ」としてイスラエルのネタニヤフ首相に対する「逮捕状」を論じた直後だった。状況は一段落したが、ネタニヤフ首相が訪韓すれば逮捕できるのかへの関心は続いている。◇国内法には「ICC要請時に協力」李大統領は20日の閣議中にイスラエル軍が拿捕した救護船に韓国人活動家が乗っているとの報告