NPB(日本野球機構)は24日の公示を発表。DeNAは石上泰輝選手を1軍登録し、宮下朝陽選手の登録を抹消しました。石上選手は今季開幕を一軍でスタートするも、8試合に出場し、15打数、1安打、打率.067と結果が出せず、4月17日に登録抹消となりました。ファームでは直近4試合連続でヒットを打つなど、20試合の出場で10打点、打率.282と調子を上げ、1軍再昇格となりました。抹消された宮下選手はここまで1軍で14試合出場し、打率.128の成