NPB(日本野球機構)が24日の公示を発表。ソフトバンクは木村光投手を1軍登録し、大江竜聖投手と松本晴投手を登録抹消しました。木村投手は今季16試合に登板し、8ホールドで防御率1.17。開幕1軍メンバーに入り好投を続けていましたが、14日に登録抹消されていました。その後ファームでは21日の阪神2軍戦に投げ1イニングを無安打、打者3人で抑えています。抹消の大江投手は13日に今季初昇格後、3試合に登板して防御率0.00。前日23日の