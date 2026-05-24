結婚式に参列する際、お祝いしたい気持ちの裏にあるモヤモヤ。ご祝儀をはじめとする費用が重なり、いわゆる「ご祝儀貧乏」に悩む人も。ニュース番組『わたしとニュース』では、ご祝儀貧乏への対策について深掘りした。【映像】「10万円超」女性が結婚式にかかる費用の内訳男女間で異なる？ご祝儀以外の費用とは結婚式への出席が重なるとご祝儀が続き、家計を圧迫してしまうことも。こういった「ご祝儀貧乏」がSNSで話題になっ