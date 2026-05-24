『頭がいい』といわれている犬種５選 犬の「頭がいい」の基準は、学習能力や理解力、問題解決能力などを総合して判断されています。例えば、犬の従順さを見て「この子は賢いね」と言う人がいますが、従順さではなく、正確に指示を理解し実行に移せる「知能」を見て、賢さは判断されます。 また、犬種ごとに学習傾向はあるものの、個体差があることも忘れてはいけません。それを踏まえて、「頭がいい」といわれることの多