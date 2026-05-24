アヤックスの日本代表DF冨安健洋の去就について、オランダメディア『VP』が報じ、現地記者の見解を伝えた。現在、オランダの強豪アヤックスでプレーする冨安について、同メディアは「アヤックスの冬の移籍選手の退団は間近か？『彼は残留しないと思う』」と題した記事を掲載。契約が６月末で満了を迎えるなか、クラブに残る可能性は低いとの見方が示された。記事内では、オランダ『Voetbal International』でアヤックスの番