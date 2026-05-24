繊細な人間模様が描かれるNHK連続テレビ小説『風、薫る』では、個性豊かな男性キャラクターも見どころの1つ。それぞれ異なる魅力を放つ俳優たちに注目が集まっています。All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風、薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演する好きな男性俳優」ランキングを紹介します！【8位までの全ランキング結