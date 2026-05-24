◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第18節福島―松本（2026年5月24日サンアル）J3福島は24日、地域リーグラウンド最終節で敵地で松本と対戦。FW三浦知良（59）はベンチスタートとなった。第16節の10日磐田戦で、カズは後半43分から途中出場し自身のJリーグ最年長出場記録を59歳2カ月14日に更新。チームは4―2で快勝して今季初の連勝を飾り「福島が歴史を積み重ねていく上で、大きな1勝」と喜んだ。前節はベンチで出番がなか