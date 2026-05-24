鈴木達也容疑者北海道旭川市の自宅で妻を殺害したとして、殺人の疑いで再逮捕された旭山動物園（同市）飼育員の市職員鈴木達也容疑者（33）＝死体損壊罪で起訴＝が、事件の数カ月前から自身のスマートフォンで「絞殺」「殺人と傷害致死の違い」「焼却炉時間」などと検索していたことが24日、道警への取材で分かった。鈴木容疑者は「ロープで首を絞めて殺した」と供述、逮捕前の任意聴取に「動物園の焼却炉で妻の遺体を焼いた