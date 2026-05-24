陸上・関東学生対校選手権最終日（関東インカレ＝２４日・カンセキスタジアムとちぎ）――男子１部５０００メートルは岡田開成（中大）が１３分３１秒４３で優勝した。鈴木琉胤（早大）が１３分３３秒７３で２位、工藤慎作（同）が１３分３８秒６７で日本人３番手の５位に入った。「勝負に徹するというレースプラン」で臨んだ岡田は、鈴木や工藤が積極的に先頭に出てレースを動かしたのとは対照的に、じっと集団後方に控えて力