阪神の立石正広内野手（22）、佐藤輝明外野手（27）、森下翔太外野手（25）が、24日の試合前練習で、守備位置をシャッフルしてノックを受けた。立石は三塁の位置について守備練習を行った。19日に1軍昇格以降、4試合全てで左翼で先発していたドラフト1位ルーキー。この日はその左翼でノックを受けず、本職の三塁から守備練習を開始した。一方で、佐藤輝明内野手（27）は、右翼から守備練習をスタート。森下翔太外野手は、左