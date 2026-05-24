女優佐々木希（38）が23日放送の、TBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。子どもが「言うことを聞かない」とボヤいた。MC極楽とんぼ加藤浩次が「今、子どもはお二人ですか」と尋ねた。佐々木は「7歳と3歳です。上が男の子で下が女の子です」と話した。女将役の島崎和歌子が「言うこと聞かないでしょ」と質問。佐々木は「言うこと聞かないです。もうなんか、誰の血なんだ、って」と話して、スタジオには笑いが渦