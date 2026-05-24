高齢の親が「年金はそのうち自動的に振り込まれるもの」と思い込み、請求手続きをしないまま生活しているケースもあるかもしれません。 例えば、今回のように、65歳を過ぎた父親が年金を受け取らず、預貯金を取り崩して暮らしていた場合、「役所が勝手に振り込むのではないのか」と家族が不安になることもあるでしょう。 しかし、公的年金は受給年齢になれば自動的に支給される仕組みではありません。原則とし