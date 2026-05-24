賃貸アパートの更新時に、「来月から家賃を1万5000円値上げします」と突然伝えられ、不安になった経験がある人もいるかもしれません。特に、周辺の家賃相場と比べて高いように感じる場合、「応じなければ退去しなければならないのか」と悩むこともあるでしょう。 家賃の値上げは、大家側が一方的に決めれば直ちに成立するものではありません。一方で、固定資産税の上昇や近隣相場の変化などを理由に、賃料増額が認め