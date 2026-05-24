※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年6月号からの転載です。 『死刑にいたる病』や「依存症」シリーズなど、数々の犯罪サスペンスを手がけてきた櫛木理宇さん初の本格ホラー長編だ。というと「おや？」と思う人がいるかもしれない。櫛木さんには映画化された青春学園ホラー「ホーンテッド・キャンパス」シリーズという代表作があるからだ。「『ホーンテッド・キャンパス』はあまりホラーを書いているという意識はないんです。